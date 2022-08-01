وزير الصحة يستنفر ملاكاته الطبية لتقديم الخدمات الصحية داخل مجلس النواب

2022/08/01 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الصحة “وكالة” هاني موسى العقابي، بمتابعة ودعم عمل مستشفى إبن سينا والمركز الصحي داخل مبنى مجلس النواب.

وذكر بيان للوزارة، تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، أن “وزير الصحة ترأس اجتماعا مع عدد من المدراء العامين لدوائر الصحة العامة والأمور الفنية وكيماديا والتفتيش في مقر الوزارة وبمشاركة مدراء دوائر صحة بغداد الكرخ ودائرة بغداد الرصافة ودائرة مدينة الطب ومديرية العمليات عبر الدائرة التلفزيونية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة اليوم في مقر الوزارة”.

وناقش الوزير خلال الاجتماع “الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة ودوائرها واستنفار ملاكاتها الطبية والصحية والساندة وتوزيع سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الصحية للأيام المقبلة وعلى مدار الساعة، فضلا على تعزيز الرصيد الدوائي للمؤسسات الصحية وتقديم دائرة الصحة العامة خدمات الرعاية الصحية الأولية وجهود الرقابة والتوعية الصحية”.

وأكد الوزير على “متابعة ودعم عمل مستشفى ابن سينا والمركز الصحي داخل مبنى مجلس النواب”، مشيدا بـ “كافة ملاكات وزارة الصحة الطبية والصحية والساندة”، مشددا على “توحيد الخطاب الاعلامي والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي الإشاعات”.

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