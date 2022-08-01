2022/08/01 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشراقة قانون تدعو لصلاة ومجلس عزاء موحدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشراقة قانون تدعو لصلاة ومجلس عزاء موحدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشراقة قانون تدعو لصلاة ومجلس عزاء موحدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).