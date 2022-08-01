2022/08/01 | 17:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nAnrqoEg2Xc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل رائد المالكي: ندعم تغيير النظام السياسي وفق الطرق الدستورية وبلا استخدام للعنف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل رائد المالكي: ندعم تغيير النظام السياسي وفق الطرق الدستورية وبلا استخدام للعنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).