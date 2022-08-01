2022/08/01 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XoaHYhPxqsA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجاميع الإطار التنسيقي تتهجم على القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجاميع الإطار التنسيقي تتهجم على القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).