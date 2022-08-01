إصابة أحد متظاهري الإطار قرب الجسر المعلق

2022/08/01 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة أحد متظاهري الإطار التنسيقي؛ بعد احتكاك مع قوات حفظ القانون، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أحد متظاهري الإطار التنسيقي أصيب بعد احتكاك حصل مع قوات حفظ القانون قرب الجسر المعلق وسط بغداد".وفي وقت سابق من اليوم، بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.

من جانبها، أغلقت القوات الأمنية بعض الطرقات المؤدية إلى الجسر المعلق.

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