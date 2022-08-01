الأمن يقطع طرقاً مؤدية للجسر المعلق وسط بغداد (صور)

2022/08/01 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، على قطع بعض الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد؛ تزامناً مع تظاهرة مرتقبة لأنصار الإطار التنسيقي.

وقال مراسل السومرية، إن "القوات الأمنية قطعت بعض الطرق المؤدية الى جسر المعلق".ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

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