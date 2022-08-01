متظاهرو الإطار يتجمعون قرب 'المعلق'.. ومكافحة الشغب تكون حاجزاً أمنياً

2022/08/01 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرو الاطار التنسيقي يتجمعون قرب الجسر المعلق وسط بغداد".وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتكون حاجزاً أمنياً".ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

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