نسبة الاصابة بكورونا في العراق تعاود الانخفاض وتصل لـ18% فقط

2022/08/01 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عاودت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق للانخفاض بعد ان ارتفعت كثيرا يوم امس، مقارنة باول الامس السبت.

وسجل العراق 1090 اصابة باجراء 5901 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 18% بعد ان ارتفعت الى 24% يوم امس الاحد، عقب ان بلغت 19% اول الامس السبت.

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