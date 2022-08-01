عاجل| مراسل الجزيرة: القوات الأمنية العراقية تمنع المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي من دخول المنطقة الخضراء

2022/08/01 | 17:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الجزيرة: القوات الأمنية العراقية تمنع المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي من دخول المنطقة الخضراء

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