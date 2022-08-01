إيران تعتبر ما يجري في العراق شأنا داخليا ويجب حله بالحوار

2022/08/01 | 17:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران إن ما يجري في العراق بشأن الخلاف على اسم المرشح لرئاسة الحكومة شأن عراقي داخلي يمكن حله بالحوار وعبر الطرق القانونية والدستورية.

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