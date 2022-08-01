الصين تحذر أمريكا : جيشنا «لن يقف مكتوف الأيدي» لو زارت بيلوسي تايوان

2022/08/01 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الصين الاثنين إن جيشها «لن يقف مكتوف الأيدي» في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.وصدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية.



وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي «رقم ثلاثة في الإدارة الأمريكية»، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها وجزء لا يتجزأ من أراضيها، «سيكون لها تأثير سياسي جسيم».وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة، الاثنين، وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

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