2022/08/01 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واع/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد حسين الصدر: العراق يستحق منا تشكيل فريق عمل يجمع أبناءه وممثليهم إلى طاولة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد حسين الصدر: العراق يستحق منا تشكيل فريق عمل يجمع أبناءه وممثليهم إلى طاولة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).