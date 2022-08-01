2022/08/01 | 18:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZsvctSBPpf8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتكاك بين عدد من متظاهري الإطار والقوات الأمنية المنتشرة قرب الجسر المعلق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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