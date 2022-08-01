شاهد بالفيديو.. احتكاك بين عدد من متظاهري الإطار والقوات الأمنية المنتشرة قرب الجسر المعلق

2022/08/01 | 18:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZsvctSBPpf8

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