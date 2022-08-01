2022/08/01 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EhaJ91JKvxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرو الخضراء يبتكرون طريقة ذكية لاسقاط الحواجز !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرو الخضراء يبتكرون طريقة ذكية لاسقاط الحواجز !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).