بإيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن حصيلة صادرات تموز 2022

2022/08/01 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم

الاثنين، تحقيق إيرادات بقيمة تجاوزت

10.6 مليارات دولار، كإحصائية أولية

للكميات المصدرة من الخام خلال شهر تموز

الماضي.

وكرت وزارة النفط في بيان ورد تلقته

وكالة نون ال

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