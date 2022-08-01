شاهد بالفيديو:نجل الشاعر كاظم المنظور يتحدث عن علاقته بحمزة الصغير ويوم وفاته

2022/08/01 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من منا لم يسمع ويردد من صباه الى الآن

قصائد الشاعر كاظم منظور الكربلائي

(جابر يا جابر ما دريت بكربله اشصار،

التي اخذت من الشهرة مديات واسعة وصدى

كبير وصدحت بها حناجر ابرز الرواديد من

حمزة الزغير الى ز

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