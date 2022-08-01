اتباع التيار الصدري يتظاهرون في كربلاء

2022/08/01 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري،

اليوم الاثنين، في محافظة

كربلاء المقدسة،تلبية لدعوة "صالح محمد

العراقي" الملقب بـ"بوزير الصدر".

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

المئات من اتباع التيار الصدري تجم

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