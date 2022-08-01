الأمن يوجه نداءً للمتظاهرين قرب الجسر المعلق

2022/08/01 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكن متظاهرو الإطار التنسيقي اليوم الاثنين، من اجتياز الحاجز الأول قرب الجسر المعلق وسط بغداد، فيما فتحت القوات الأمنية خراطيم المياه في محاولة لمنعهم من التقدم.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين اجتازوا الحاجز الاول في محاولة للتقدم باتجاه الجسر المعلق".وأشار إلى أن "القوات الامنية فتحت خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في محاولة لابعادهم ومنعهم من التقدم".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية وجهت نداءً للمتظاهرين بعدم الدخول للمنطقة الخضراء وعدم المساس بالمباني الحكومية".

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