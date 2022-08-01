احصائية مبيعات النفط العراقي في تموز: تراجع الايرادات بنسبة 6% رغم ارتفاع التصدير 2%

2022/08/01 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت صادرات النفط العراقية نحو 2% في تموز مقارنة بحزيران، بزيادة اكثر من مليون برميل خلال شهر، او اكثر من 36 الف برميل يوميًا، الا ان الايرادات تراجعت بنحو 6%، وبخسارة نحو 700 مليون دولار، جراء تراجع سعر البرميل نحو 10 دولارات مقارنة بالشهر الماضي.

وقالت احصائية وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، انه بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليونا (385) الفا و( 49 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (10.608) مليار دولار .

اشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(965) الفا و (94) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليون و( 344) الفا و( 536 ) برميلا.



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وان معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(303) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (103.60) دولاراً .

بالمقابل كان العراق قد صدر في حزيران الماضي 101.2 مليون برميل، وبايرادات بلغت اكثر من 11.3 مليار دولار، وبالرغم من ان الصادرات كانت اقل في حزيران الا ان الايرادات تراجعت بنحو 6% بسبب تراجع سعر البرميل الذي بلغ في حزيران 112 دولارا للبرميل، في انخفض في تموز الى 103 دولارات للبرميل.

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