نفط العراق يدر أكثر من 10 مليارات دولار في شهر واحد

2022/08/01 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 102 مليون و385 ألفاً و49 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.608 مليار دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 99 مليوناً و965 ألفاً و94 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و344 ألفاً و536 برميلاً".

وأشار إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغ 3 مليون و303 الف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 103.60 دولاراً".

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