البدء بإطلاق رواتب المتقاعدين

2022/08/01 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)".

واضافت انه "تم رفع الرواتب بشكل تدريجي".

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