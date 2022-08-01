2022/08/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بسمه تعالىشيء مؤسف أن نرى بعض المتظاهرين الاطار يعتدون على القوات الأمنية وعلى قوات مكافحة الشـ*ـغب .فذلك فعل مشين، فالقوات الأمنية سور الوطن .كما إننا نثمّن موقف أخوتنا في الحـ*ـشـ*ـد الشـ*ـعـ*ـبي بالوقوف على الحياد بين الفسطاطين: فسطاط الإصلاح وفسطاط الاطار .ومن هنا أدعو تلك الثلة (المغرر بها) الى الإلتزام بالسلمية وعدم التعدّي على أحبتنا القوات الأمنية وعلى الممتلكات العامة..وبابنا مفتوح لإعلان توبتهم ولإلتحاقهم بفسطاط الإصلاح وحبّ الوطن .والسلام على أهل السلام ورحمة الله وبركاته .#شرعيتنا_الاصلاح

عنهصالح محمد العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلق على تظاهرات الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلق على تظاهرات الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).