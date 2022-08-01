طرح سياسي جديد لانهاء الازمة بين التيار والاطار - عاجل

2022/08/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

طرح الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، اليوم الاثنين، حلا لإنهاء الأزمة السياسية والتوترات الأخيرة.

وقال البيدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحل السياسي يرضى الإطار التنسيقي والتيار الصدري يتمثل بالسماح للإطار بتشكيل حكومة مدة عملها 6 أشهر".

وأضاف أن "مهمة هذه الحكومة هي إجراء انتخابات مبكرة".

وبين أنه "بهذا الحل سيحقق رغبة الإطار بتشكيل الحكومة، وأيضا رغبة التيار الصدري بإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان".

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