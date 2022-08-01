2022/08/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت إدارة مصرف الرافدين، الاثنين، عدة توجيهات احترازية لاستباق الإحداث الجارية بشأن التظاهرات، بضمنها افراغ الخزائن من المبالغ النقدية وتشغيل منظومات الاطفاء والمراقبة. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم) فان الادارة اتخذت الاجراءات التالية ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("افراغ خزائنه من النقد".. مصرف الرافدين يستبق الأحداث ويتخذ عدداً من الإجراءات (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("افراغ خزائنه من النقد".. مصرف الرافدين يستبق الأحداث ويتخذ عدداً من الإجراءات (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).