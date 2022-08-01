"فاجعة" ليبية.. مقتل وإصابة العشرات بحريق شاحنة وقود

2022/08/01 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر طبية وأمنية لرويترز إن خمسة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم وأُصيب 50 في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما اندلع حريق في شاحنة تنقل وقود الديزل إلى بلدة في جنوب ليبيا.

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