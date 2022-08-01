متظاهرو الإطار يجتازون الحاجز الأول من جهة الجسر المعلّق

2022/08/01 | 18:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقيام متظاهري الإطار التنسيقي باجتياز الحاجز الأول من جهة الجسر المعلق.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ) أن “المتظاهرين عبروا حاجز الصد الاول من جهة الجسر المعلق”.



واضاف ان “القوات الامنية فتحت خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين، في محاولة لإبعادهم ومنعهم من التقدم”.

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