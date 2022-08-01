بعد دعوات أطلقها التيار الصدري.. تظاهر المئات من انصار السيد الصدر في محافظة نينوى

2022/08/01 | 18:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من أنصار زعيم التيار الصدري، اليوم الاثنين، في محافظة نينوى.

وذكر مصدر لوكالة خبر برس (واخ) أن “بعد دعوات أطلقها التيار لجميع المحافظات ومن أجل مساندة متظاهري التيار في بغداد بدأ المئات من أنصار التيار الصدري بالتجمع قرب كلية النور في ناحية برطلة للتظاهر”.



مشيرا الى أن “التظاهرات فقط في سهل نينوى”.

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى للتظاهر أمام أسوار الخضراء وداخلها.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذين يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر بالقرب منها”.

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