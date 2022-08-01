أحداث آب.. انصار دعم الشرعية يزيحون الحواجز الكونكريتية

2022/08/01 | 18:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 1 آب 2022 انصار دعم الشرعية يزيحون الحواجز الكونكريتية الكاظمي يوعز الى الحشد...

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انصار دعم الشرعية يزيحون الحواجز الكونكريتية أولاً على المسلة.

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