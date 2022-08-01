"صندوق قطر للتنمية" يوقع اتفاقية للربط الكهربائي الخليجي بشبكة جنوب العراق

2022/08/01 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة-مباشر: أعلن صندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين،عن توقيع اتفاقية لتطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.وتهدف الاتفاقية للمساهمة في تلبية جزء من الطلب على …

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