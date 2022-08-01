لتستره على جرائم نجل بايدن..مدير التحقيقات الامريكي يتعرض للمساءلة

2022/08/01 | 18:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة نيويورك بوست الامريكية ، الاثنين، ان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كريستوفر راي سيتعرض للمساءلة من قبل اعضاء لجنة الرقابة في مجلس الشيوخ بشان تستره على جرائم مخزنة في الحاسوب المحمول لنجل الرئيس هنتر بايدن والتي تتضمن صفقات فساد ورشاوى وغسيل اموال وعدم قيام مكتب التحقيقات باي عمل بعد تسليم […]

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