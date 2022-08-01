“وزير” الصدر يأسف على متظاهري الإطار ويوجه دعوة لهم

2022/08/01 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسمه تعالىشيء مؤسف أن نرى بعض المتظاهرين الاطار يعتدون على القوات الأمنية وعلى قوات مكافحة الشـ*ـغب .فذلك فعل مشين، فالقوات الأمنية سور الوطن .كما إننا نثمّن موقف أخوتنا في الحــشــد الشــعــبي بالوقوف على الحياد بين الفسطاطين: فسطاط الإصلاح وفسطاط الاطار .ومن هنا أدعو تلك الثلة (المغرر بها) الى الإلتزام بالسلمية وعدم التعدّي على أحبتنا القوات الأمنية وعلى الممتلكات العامة..وبابنا مفتوح لإعلان توبتهم ولإلتحاقهم بفسطاط الإصلاح وحبّ الوطن .والسلام على أهل السلام ورحمة الله وبركاته .#شرعيتنا_الاصلاح

عنهصالح محمد العراقي

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