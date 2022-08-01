2022/08/01 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت تقارير صحفية بأن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، يبني مطارا خاصا في مدينة أوستن في ولاية تكساس.

وحسب المعلومات فإنه يمكن استخدام المطار الخاص من قبل ماسك والمديرين التنفيذيين في الشركات المختلفة التي لها وجود محلي في تكساس، مثل Tesla وSpaceX وThe Boring Company.

هذا ويتطلب بناء مطار خاص جديد موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية، بالإضافة إلى اجتياز المعايير البيئية للوكالة.



كما أن هناك أيضا لوائح محلية يجب تطبيقها.

التالي

منذ 44 دقيقة

دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي لفوائد البنوك

منذ ساعتين

بسبب شطيرة من ماكدونالدز..غرامة ألفا دولار لمسافر

منذ 3 ساعات

فلسطين تحذر من تفاقم أزمتها المالية

منذ 9 ساعات

العامري يوجه دعوة جديدة للتيار والإطار

منذ 20 ساعة

طبيب مختص يتنبأ بما سيؤول إليه حال كورونا بعد عام

منذ 21 ساعة

مقرب من الصدر يحذر من المندسين في صفوف “الثوار”

منذ يوم واحد

تويتر ترفع أسعار الاشتراك في خدماتها المدفوعة للعملاء الجدد

منذ يوم واحد

أفضل 5 أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل باللمس لعام دراسي جديد

منذ يوم واحد

المتظاهرون يواصلون الاعتصام داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي

منذ يومين

بسبب ضغوط تسلا، “باناسونيك” تنشئ مصنعاً جديداً للبطاريات في كنساس

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يبني مطارا خاصا في تكساس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك يبني مطارا خاصا في تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).