هل تنجح مبادرات المصالحة والتسامح بالموصل في كبح مشاعر الانتقام واستيعاب عائلات مقاتلي تنظيم الدولة؟

2022/08/01 | 18:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت في مدينة الموصل بشمال العراق مبادرات "للمصالحة المجتمعية وثقافة التسامح" بين سكان المدينة والعائلات المتهمة بالارتباط بتنظيم الدولة، فهل ينجح ذلك في إنهاء مشاعر الانتقام واستيعاب هذه العائلات؟

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