2022/08/01 | 19:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه "أمن الحشد" بأن يكون عازلاً بين المتظاهرين قرب "الجسر المعلق" وبين القوات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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