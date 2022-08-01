إيران تغذي الخلاف العراقي مع تركيا

2022/08/01 | 19:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الـ20 من يوليو/تموز الماضي أسفر قصف دموي على منتجع سياحي في محافظة دهوك العراقية عن مقتل 8 مدنيين عراقيين في هجوم اتّهمت بغداد الجيش التركي بالمسؤولية عنه.

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