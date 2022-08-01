تحرك الصدر واحتلال البرلمان.. كل ما قد تود معرفته عن آخر تطورات الجمود السياسي في العراق

2022/08/01 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مركز السياسة العراقية الآن بعض أكبر الاحتجاجات التي مرت بها بغداد منذ شهور.لثلاثة أيام الآن، احتل هؤلاء المتظاهرون البرلمان، الغالبية العظمى منهم من مؤيدي مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المؤثر الذي يدعو إلى الانتفاضة.

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