2022/08/01 | 19:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام يوجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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