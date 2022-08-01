الكاظمي يوجّه قوات الحشد الشعبي بأن يكون عازلاً بين متظاهري الإطار التنسيقي والقوات الأمنية

2022/08/01 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قوات أمن الحشد الشعبي بأن تكون عازلاً بين المتظاهرين المناصرين لـ”الإطار التنسيقي” وبين القوات الأمنية عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجادرية وسط بغداد.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان مقتضب تلقته خبر برس (واخ)، أنّ “القائد العام وجّه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلاً بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء”.

وخرج المئات من أنصار “الإطار التنسيقي” اليوم، في تظاهرات، بعدما اقتحم الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء وسط بغداد واعتصموا فيها منذ أيام.

ويوم أمس، دعا السيد الصدر إلى مشاركة أوسع في الاعتصام من أجل إحداث “تغيير جذري في النظام السياسي والدستور”.

وجاء ذلك على خلفية ترشيح قوى “الإطار” الشيعية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، بيد أن التيار الصدري رفضه وعدّه “ظلاً” لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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