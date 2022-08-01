السيد حسين الصدر: العراق يمر بفترة صعبة والفجوة بين الفرقاء السياسيين زادت من تعقيد الساحة العراقية

2022/08/01 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال آية الله الفقيه السيد حسين الصدر، اليوم الإثنين أن العراق يمر بمنعطف تأريخي خطير عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

وأكد السيد حسين الصدر في خطاب بث حصرياً على العراقية الإخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “العراق يمر بفترة صعبة و يجب التذكير بأن المؤمنين أخوة”.

وأضاف، أن “المنعطف الذي نمر به تتجلى خطورته في ملفات عدة أولها ما سموه بالانسداد السياسي”، مبينا ان “العراق حاول أن يكون الصديق بين المحاور المتصارعة والمشجع على الحوار”.



وأردف أن “العراق يبدو متضرراً من الإشكالات الشائكة المتعلقة بالمياه”، مشيرا الى ان “العراق يتعرض منذ الانتخابات لأزمة سياسية هي الأعنف”.

وأشار إلى أن “الفجوة بين الفرقاء السياسيين زادت من تعقيد الساحة العراقيّة”، موضحا ان “الخطورة التي تحيط بالعراق تستوجب منا الحذر والعمل على رص الصفوف”.

وتابع أن “العراق بأشد الحاجة لوئام أبنائه والعمل معاً على حل المشكلات”، مضيفا أن “العراق يستحق منا تشكيل فريق عمل يجمع أبنائه وممثليهم إلى طاولة واحدة”.

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