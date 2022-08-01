وزير الصدر ينفي صحة تدوينة منسوبة له

2022/08/01 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”، الإثنين، صحة تدوينة منسوبة له دعت إلى “الانسحاب من مجلس النواب”.

ونشر العراقي التدوينة ،اليوم، (1 آب 2022)، وكتب عليها “مزوّر”، حيث تضمنت “دعوة إلى متظاهري التيار الصدري بالانسحاب من مجلس النواب لحين التوصل إلى نتيجة تفضي بحل المشاكل العالقة”.

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