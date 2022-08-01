خطر فئات اللعبة

2022/08/01 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

كثيراً ما تحدّثنا عن معاضِل لُعبة كرة

القدم التي ذهبت بها نحو التراجع

بالنتائج وانحسار كبير باكتشاف المواهب

كانت أغلبها تدور ضمن فلك القصور

الإداري والفني، وغياب الرؤية الصحيحة

في ك

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