2022/08/01 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

المواطن العراقي المسكين يجد نفسه كل

يوم محاصرا بأخبار الصراع على السلطة،

وبنادق نوري المالكي، ونصيحة أياد

علاوي في الإعادة إفادة، وخطب عمار

الحكيم التي قطعت أوصال بغداد،

وتظاهرات التيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة البرلمان !!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة البرلمان !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).