مديونيّة الأندية

2022/08/01 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سامر الياس سعيد

لا يبعدنا عن انطلاقة الدوري سوى فترة

زمنية قليلة تبرز من خلالها حركة دؤوبة

ووتيرة مستمرة بالتعاقدات والاتفاقات

التي تبرمها أندية دورينا مع اللاعبين

من دون الالتفات ولو بإشارة بس

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