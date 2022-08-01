 مدير مكتب الصدر: ابواب الحوار مغلقة مع التنسيقي

2022/08/01 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق مدير مكتب الشهيد الصدر ابراهيم الجابري، 08/01/2022، على تظاهرات الاطار التنسيقي، مؤكدا بان...

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