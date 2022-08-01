تظاهرات دعم الدولة: نطالب بافراغ بناية مجلس النواب فورا

2022/08/01 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يا من قدمتم للوطن والمقدسات اغلى ماتملكون من ارواح عزيزة كريمة اليوم تجتمعون هنا...

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