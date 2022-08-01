​​​​​​​حمى التظاهرات تصل كردستان.. وحزب سياسي يحشد شعبيا ضد بارزاني

2022/08/01 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةكشف عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الاثنين، عن موعد التظاهرات التي دعا لها رئيس الحراك شاسوار عبد الواحد، مبينا ان الاحتجاجات ستنطلق بعد عدة ايام ضد حكومة الاقليم.وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تظاهرات ستنطلق يوم السادس من الشهر الحالي في عموم مدن الإقليم احتجاجا على عدم إقامة انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المقرر".وأضاف أن "الأحزاب الكردية الحاكمة تريد إيهام الرأي العام بأن الوضع في الإقليم ممتاز، ولكن الحقيقة هي أن هناك سوء في الخدمات وتذمر شعبي كبير على الفساد وهذا ما ستطالب به الجماهير المنتفضة" وتشهد بغداد واغلب المحافظات تظاهرات حاشدة لانصار التيار الصدري فضلا عن دخول الاطار التنسيقي على خط المنافسة لزج أنصاره في تظاهرات اسمها بالدفاع عن الشرعية.

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