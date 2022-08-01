"قطر للتنمية يوقع اتفاقية لتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع العراق

2022/08/01 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةوقع صندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، اتفاقية لتطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، إذ من المقرر أن تبدأ أعمال تنفيذ المشروع خلال أغسطس/ آب الجاري، على أن يجري تشغيل الربط في صيف عام 2024.وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة بن جاسم الكواري، "نسعى معا بالشراكة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نمد الكهرباء إلى أشقائنا في جمهورية العراق".وتهدف الاتفاقية إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في منطقة جنوبي العراق، وذلك من خلال إنشاء محطة تحويل جديدة بطاقة 400 كيلو فولت من محطة "الوفرة" بالكويت إلى محطة تحويل كهرباء "الفاو" بجنوب العراق، مما سيمكن من نقل الكهرباء من دول مجلس التعاون لدول الخليج إلى العراق.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد بن علي الإبراهيم، أن الربط الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس قاربت 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع، مع تفادي أي انقطاعات كبيرة في الشبكات الخليجية منذ بدء التشغيل في عام 2009، مما كان له الأثر الكبير في استمرارية الكهرباء وأثرها الكبير على المجتمع والقطاع الاقتصادي والصناعي في دول مجلس التعاون، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتنفذ المشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تأسست عام 2001.

وتشير الهيئة إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي حقق أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، حيث تمت مساندة أكثر من 2500 حالة دعم منذ تشغيله.

يذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون وقعت مع وزارة الكهرباء العراقية، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق، وذلك على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في جدة بالسعودية منتصف يوليو/ تموز الماضي.



جاء ذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير النفط في جمهورية العراق إحسان عبد الجبار.

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