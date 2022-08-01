أول رد صدري على تظاهرات الإطار: لا حوار معكم

2022/08/01 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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علق مدير مكتب الشهيد الصدر ابراهيم الجابري، على تظاهرات الاطار التنسيقي، مؤكدا بان ابواب الحوار مغلقة مع التنسيقي.وقال الجابري في كلمة من على منصة الاعتصام ان " الاطار مشتت ولا يوجد اطار للحوار معه".وكان انصار الاطار قد خرجوا بتظاهرة امام المنطقة لدعم ما اسموه بالشرعية وحفظ النظام من الانقلاب.

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