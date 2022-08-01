2022/08/01 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت السعودية رغبتها باستضافة كأس آسيا في كرة القدم للسيدات عام 2026، في خطوة إضافية للمملكة نحو الانخراط في الكرة النسائية، بحسب ما أعلن الاثنين الاتحادان القاري والسعودي للعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. السعودية تسعى لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم النسائية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. السعودية تسعى لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم النسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).