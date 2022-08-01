الرافدين يعلن توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2022/08/01 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر اب".

وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو في أي مكان يتواجد فيه".

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